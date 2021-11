Jovem de 26 anos morre em grave acidente entre moto e carreta, em Canaã dos Carajás

Um jovem de 26 anos, identificado somente pelo prenome Danilo, morreu em um grave acidente registrado na noite da última sexta-feira (19), no município de Canaã dos Carajás, sudeste do Pará. De acordo com informações de testemunhas, a motocicleta que a vítima pilotava colidiu com uma carreta na avenida Pioneiros.

Segundo apuração do portal Debate Carajás, o acidente aconteceu nas proximidades de um posto de combustíveis. Populares ainda chegaram a acionar o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas quando a ambulância chegou no local, os paramédicos já encontraram Danilo sem os sinais vitais, devido à força da colisão.

O jovem pilotava uma Yamaha Fazer 250 vermelha, que ficou bastante avariada. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), e em seguida liberado para o velório. O sepultamento ocorre neste sábado (20), em Canaã dos Carajás. Danilo deixou uma filha pequena.