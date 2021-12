Jovem de 25 anos é encontrado morto na Vicinal Norte/Sul em Itaituba, no sudoeste do Pará

Por volta das 7h, desta segunda-feira (27), populares encontraram o corpo do jovem identificado como Walber Leite de Sousa, de 25 anos de idade. O corpo estava estirado no meio da Vicinal Norte/Sul, somente cerca de 200 metros da Rodovia Transamazônica (BR-230), entre os distritos de Itaituba, Miritituba e Campo Verde, na região do sudoeste do Pará. A polícia confirmou que o corpo apresentava um uma marca de tiro na cabeça e outra no peito. Com informações do Giro Portal.

As informações divulgadas sobre a morte de Walber Sousa são fragmentadas. Moradores da região acionaram a polícia e quem atendeu a ocorrência foram policiais militares do 15º Batalhão da Polícia Militar (15º BPM), destacados no 102 Posto Policial (PPD/102), no distrito de Campo Verde (km 30).

A PM comunicou o crime à Delegacia de Polícia Civil e o Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para realizar os procedimentos de praxe para a remoção do corpo. Os agentes de segurança pública seguem investigando o homicídio, mas as informações ainda são escassas. Até então não há suspeitos.