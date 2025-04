Jovem de 24 anos morre ao ser atropelado em Santarém

Um jovem identificado como Elbinei Sousa de Sousa, de 24 anos, morreu ao ser atropelado na estrada da comunidade Pajuçara, em Santarém, no oeste do Pará. O caso ocorreu na madrugada de sábado (19/4). Não há detalhes sobre quem teria atropelado a vítima.

Conforme as informações de populares, Elbinei teria sido encontrado jogado na estrada, já sem vida. Por ser de madrugada, havia pouca movimentação no local e as testemunhas não souberam relatar se a vítima foi atingida por um carro ou por uma moto.

Equipes de trânsito de Santarém estiveram no local e realizaram o isolamento da área. Familiares de Elbinei estiveram no local acompanhando a perícia e demais procedimentos de investigação e remoção do corpo. O caso foi registrado na 16ª Seccional Urbana de Santarém. Ninguém foi preso. Nas redes sociais, moradores das proximidades disseram que a área costuma ser perigosa por não haver sinalização ou lombadas, o que facilita as infrações de motoristas que teriam o costume de andar em alta velocidade no local. A Polícia Civil investiga o caso.

"A Polícia Civil informa que apura as circunstâncias do acidente de trânsito que ocasionou a morte de Elbinei Sousa de Sousa. Equipes da Seccional de Santarém trabalham para identificar e localizar o suspeito que conduzia o outro veículo, que fugiu do local sem prestar socorro à vítima. Perícias foram solicitadas para auxiliar nas investigações”, comunicou a PC.