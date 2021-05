Jovem de 24 anos é executado a tiros no Distrito Industrial, em Ananindeua

Um homem, identificado como Fernando da Silva Dias, de 24 anos, foi executado a tiros na tarde desta sexta-feira (21), na comunidade Presente de Deus, bairro do Distrito Industrial, em Ananindeua, Região Metropolitana de Belém. O corpo da vítima ficou jogado em uma área de mata, com as mãos e pés amarrados, e somente por volta das 20h foi removido. A Polícia Civil instaurou um inquérito para investigar o caso e identificar os autores do crime.

Testemunhas contaram que a vítima foi morta por volta das 13h. Os moradores da comunidade estavam almoçando quando ouviram os disparos. Provavelmente, Fernando foi rendido pelos criminosos e levado até esta área de mata, que fica mais afastada das residências, onde foi executado.

"Foram vários tiros. Primeiro eu ouvi três seguidos, e depois o resto. Mais de oito. A gente pensou até que era bombinha de festa junina no início, mas depois percebemos que era tiro mesmo", disse um morador, que pediu para não ser identificado. Após ser alvejado, o jovem não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

O corpo de Fernando ficou jogado em uma área de mata por cerca de seis horas, até a chegada da equipe do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves (CPCRC). Segundo os moradores, a polícia foi acionada logo após o crime, e uma guarnição foi ao local, no início da tarde, mas não encontrou o corpo. Já no final da tarde, policiais civis conseguiram localizar a vítima, que estava com os pés e mãos amarrados.

Os autores do homicídio tomaram rumo desconhecido após a ação criminosa. Quaisquer informações que possam ajudar na identificação e localização dos suspeitos podem e devem ser repassadas às autoridades policiais pelo Disque-Denúncia (181) ou Centro Integrado de Operações (190). Não é necessário se identificar e a ligação é gratuita.