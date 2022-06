Jovem de 22 anos é vítima de homicídio em Benfica

Elton John de Carvalho Rayol, de 22 anos, foi vítima de homicídio no final da tarde deste sábado (18), em Benfica, vila de Benevides. A Polícia Científica do Pará (PCP) foi acionada para remoção do cadáver e realização da perícia no local do crime. O caso ocorreu na avenida José Rodrigues.

As circunstâncias do homicídio não foram detalhadas. O caso deve ser investigado pela Polícia Civil.