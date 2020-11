Jovem de 22 anos é morto a tiros no bairro do Benguí, em Belém

Lucas de Castro Araújo Ferreira, 22 anos, morreu após ser alvo de homens encapuzados no início da tarde deste domingo (29). O crime ocorreu na passagem Betânia, nas proximidades da feira do bairro do Benguí, em Belém. O Centro Integrado de Operações (CIOP) acionou as guarnições por volta das 14h.

De acordo com o major Lima Neto, do 24° Batalhão da Polícia Militar, testemunhas relataram que os criminosos desceram de um veículo exclusivamente para a execução do jovem. Segundo o policial militar, a hipótese é de que tenha sido um acerto de contas.

Populares se reuniram próximo ao corpo mesmo sob a chuva (Akira Onuma / O Liberal)

Muito abalados, familiares mais próximos preferiram não falar com a reportagem. Duas tias, que não foram identificadas, também não souberam informar se o jovem tinha envolvimento com o crime.