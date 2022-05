Jovem de 22 anos é morto a tiros dentro de pizzaria em Itupiranga

O jovem Thiago Felipe Bezerra de Araújo, de 22 anos, foi morto a tiros, na noite deste domingo (15), dentro de uma pizzaria no município de Itupiranga, situada a 48​​ quilômetros de Marabá, no sudeste paraense. O crime foi registrado por volta das 21h. As informações são do site Correio de Carajás.

Antes mesmo de o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ser chamado, Thiago morreu na calçada do estabelecimento. O rapaz foi alvejado com, pelo menos, sete disparos de arma de fogo. Quem estava presente no momento dos disparos relatou que outras pessoas poderiam ter sido atingidas, pois os projéteis acertaram a porta de vidro da pizzaria.

A Polícia Militar foi acionada logo após a ação, porém os autores do crime conseguiram fugir em uma motocicleta. O Instituto Médico Legal (IML) de Marabá fez a remoção do corpo, para a realização da necropsia.

Um inquérito policial foi instaurado, e o caso será investigado pela Polícia Civil. Diligências estão sendo realizadas na tentativa de localizar os atiradores. A polícia não informou se a vítima vinha sofrendo algum tipo de ameaça. Também não foram divulgadas informações se o rapaz tinha passagem pela polícia ou envolvimento com atividades ilícitas.