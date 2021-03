Jovem de 22 anos é executado dentro de casa, na Cabanagem

O jovem Pablo Henrique Brito Rodrigues, de 22 anos, foi assassinado a tiros na manhã desta terça-feira (9), no bairro da Cabanagem, em Belém. A Polícia Civil investiga a motivação do crime, mas as características são de uma execução. Até esta publicação, ninguém havia sido preso.

Segundo informações da polícia, o homem foi morto por volta das 9h30, dentro de sua própria residência, na passagem Vitória Régia. A companheira dele informou que saiu no início da manhã para ir à feira enquanto ele ficou dormindo. Neste intervalo, houve o homicídio.

A vítima foi alvejada com pelo menos cinco disparos de arma de fogo enquanto ainda estava na cama, sem chance de socorro. Ainda de acordo com a polícia, Pablo respondia criminalmente por tráfico de drogas, e progrediu de pena em fevereiro último, passando para o regime semiaberto.

Após cometer o crime, o autor fugiu do local. Quaisquer informações que possam ajudar na identificação e localização do(s) suspeito(s) podem e devem ser repassadas às autoridades policiais pelo Disque-Denúncia (181) ou Centro Integrado de Operações (190). Não é necessário se identificar e a ligação é gratuita.

A redação integrada de O Liberal também recebe a qualquer momento informações de ocorrências como incêndios, homicídios e acidentes graves, via texto, áudio, foto e vídeo pelo WhatsApp: basta contactar no número (91) 98568-2542.