Jovem de 21 anos é executado por dupla em motocicleta na frente de casa no Jurunas

Um jovem de 21 anos foi executado com três tiros - dois nas costas e uma coxa direita - por uma dupla em uma motocicleta, na noite desta segunda-feira (21), no bairro do Jurunas, em Belém. As polícias Civil e Militar identificaram a vítima como Audrey Abelardo de Jesus Cardoso Martins, que era morador da travessa Honório José dos Santos entre as travessas São Silvestre e Quintino Bocaiúva.

A perícia criminal do Centro de Perícia Científica Renato Chaves (CPCRC) informou que ele, provavelmente, viu os dois homens vindo na sua direção e tentou correr, mas por ser robusto e de grande porte, não conseguiu ir longe e foi atingido, primeiro, nas costas, em seguida, recebeu outro tiro na coxa direita.

PULMÃO PERFURADO

"Os dois disparos nas costas perfuraram o pulmão. Ele deve ter tido uma hemorragia interna que o levou ao óbito. O estojo encontrado é de ponto 40", afirmou o perito criminal, Nazareno Melo.

De acordo com relatos feitos à guarnição, que atendeu a ocorrência, por volta das 21h06, Audrey estava em pé em frente à residência dele, onde morava com a mãe, quando dois homens chegaram em uma motocicleta e o da garupa já chegou atirando contra o jovem.

Ele tentou correr mas não conseguiu escapar dos tiros. Audrey caiu em frente à própria casa. A mãe estava inconsolável. Ela gritava a perda do filho. Amparada por vizinhos, a mulher questionava a morte prematura do rapaz, em uma cena que comoveu populares, que escutavam dela as seguintes falas, "eu não vou conseguir viver sem ele, meu filho, meu filho".

"Não, o meu filho não. Deixem a sandália dele comigo, por favor. Meu filhinho. Vão levar ele para aquele lugar frio. Mataram meu filho, que dor meu Deus", chorava a mãe da vítima .

Outras pessoas também choraram pela morte de Audrey, abraçadas com a mãe dele. De acordo com a Polícia Civil, Audrey tem envolvimento com a prática de crimes de assalto. A PC, no entanto, ainda tenta confirmar se ele tem passagem oficial pela polícia.

JOGO DE BOLA

Segundo vizinhos da vítima, Audrey ia jogar bola com um primo e chegou a ir ao local, mas voltou para pegar uma camisa e, nesse intervalo, ele foi assassinado.

