Jovem de 21 anos desaparecido em Mocajuba é encontrado morto

Quase uma semana após ter desaparecido, Cleinilson Leite Neves, de 21 anos, foi encontrado sem vida por volta de meio-dia desta quinta-feira (5), no município de Mocajuba, no nordeste paraense. O corpo do jovem foi enterrado em uma área distante do centro da cidade e só foi achado após uma denúncia anônima indicar o paradeiro da vítima. Até o momento, não há informações precisas sobre o local exato em que Cleinilson foi enterrado e nem o que possa ter causado o crime.

Uma amiga da vítima que preferiu não se identificar conta que o jovem desapareceu na noite do dia 30 de outubro, quando voltou para casa e prometeu sair novamente para uma festa de aniversário. "Nos vimos no aniversário de uma amiga, que ele tava ajudando a arrumar. Umas 19h, ele foi para casa tomar banho e deveria voltar para a festa, mas não voltou", conta.

Quem souber qualquer informação que possa ajuda a Polícia Civil de Mocajuba a elucidar o caso, pode fazer uma denúncia anônima e segura por meio do Disque-Denúncia, no 181, ou pelo WhatsApp oficial da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), no número (91) 98115-9181. O sigilo é garantido.