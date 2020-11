Desaparecimento de jovem de 21 anos em Mocajuba preocupa familiares e amigos

O desaparecimento de Cleinilson Leite Neves, de 21 anos, tem preocupado amigos e familiares do jovem. Desde a noite do dia 30 de outubro, ele não foi mais visto na cidade de Mocajuba, no nordeste paraense. Amiga do rapaz, Bruna Braga conta que Cleinilson ajudava na organização de uma festa no dia em que sumiu. "Nos vimos no aniversário de uma amiga, que ele tava ajudando a arrumar. Umas 19h, ele foi para casa tomar banho e deveria voltar para a festa, mas não voltou", conta.

Segundo Bruna, uma vizinha de Cleinilson o viu entrar em um carro preto antes de desaparecer da residência em que morava, localizada no bairro da Cidade Nova. "O último sinal de vida que ele deu foi umas 20h30", conta. O jovem vivia com a avó e os pais e a atitude incomum de sair e dormir fora sem avisar a ninguém preocupou os familiares. Dois dias depois, na última segunda-feira, dia 2, os familiares resolveram registrar um boletim de ocorrência na Delegacia de Mocajuba.

A última pista do rapaz, que não foi confirmada pela família, foi de que ele teria sido visto em um posto de gasolina, na vila de Ituaquara, localizada no município de Baião.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.