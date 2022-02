Jovem de 20 anos alega ter matado homem em fábrica por roubo de botijão de gás

O jovem Vagner Pereira dos Santos, de 20 anos, se apresentou na Delegacia de Polícia Civil de Altamira, sudoeste do Pará, e confessou ter matado Adonias da Silva, 21, com golpes de facão. O crime aconteceu no último dia 30 de janeiro, dentro de uma fábrica de bloquetes localizada no bairro São Francisco. Ele prestou depoimento e, em seguida, foi liberado porque estava fora do flagrante.

VEJA MAIS:

- Jovem é assassinado com golpes de facão dentro de fábrica, em Altamira

Segundo informações do portal Debate Carajás, durante o depoimento, Vagner alegou que matou Adonias por que ele teria roubado um botijão de gás. O inquérito policial foi concluído e o caso foi remetido para o Ministério Público do Estado do Pará (MPPA), onde o suspeito será ouvido novamente. Ele vai responder pelo homicídio em liberdade. A família de Adonias pede punição severa para o autor do crime.

O caso

Adonias da Silva, de 21 anos, foi assassinado com golpes de facão na noite de 30 de janeiro, no interior de uma fábrica de bloquetes localizada na rua SF 18, em Altamira. A vítima trabalhava e dormia no local onde foi morto. O vigia da empresa disse, em depoimento, que havia saído e a vítima teria ficado sozinha no local. Ao retornar, o homem chamou o jovem, mas não obteve resposta. Foi quando ele entrou no imóvel e encontrou Adonias Caído, rastros de sangue e a cozinha revirada.

De acordo com a polícia, o corpo apresentava diversos cortes que devem ter sido provocados por um facão. A família da vítima esteve no local, mas não soube informar se o jovem tinha passagem pela polícia ou se estava recebendo ameaças. Uma equipe da Polícia Científica do Pará (PCP) removeu o corpo para o Instituto Médico Legal (IML), de onde será liberado para sepultamento.