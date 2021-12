Jovem de 20 anos morre após colidir com muro na Avenida Augusto Montenegro

O jovem Warley Silva Santos, de apenas 20 anos, morreu após colidir a motocicleta em que estava contra um muro, na avenida Augusto Montenegro, no bairro de Águas Negras, em Icoaraci. O acidente ocorreu na noite desta terça-feira (7).

Policiais militares do 10° Batalhão acompanham o trabalho dos profissionais do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, que realizam a análise do local do acidente, assim como do cadáver de Warley.

Acompanhe para mais informações.