Jovem de 20 anos é morto a tiros na zona rural de Tailândia (PA)

Na entrada da vicinal 12, zona rural do município de Tailândia, no nordeste do Pará, foi encontrado na sexta-feira (30) o corpo de um jovem identificado como Tiago Silva, de 20 anos de idade. Segundo o relato de pessoas da área, Tiago e um irmão dele se deslocavam em uma motocicleta para uma carvoaria, onde ambos trabalhavam, quando o crime ocorreu.

Nesse caso, dois homens em uma motocicleta teriam se aproximado dos irmãos. Eles efetuaram um disparo em direção à nuca de Tiago. Nesse momento, os Tiago e o irmão caíram do veículo em que estavam. Os atiradores fizeram novos disparos na cabeça do rapaz.

Tiago não resistiu aos tiros e morreu ainda no local. O irmão da vítima que esteve presente no local do crime não sofreu ferimentos.

Buscas

Tão logo o crime foi cometido, uma guarnição da Polícia Militar passou a fazer rondas pelas proximidades da vicinal, a fim de capturar os suspeitos, mas sem resultado nesse sentido. Foi constatado, a partir de verificação em arquivos, foi verificado que Tiago tinha passagens pela Polícia por crimes de roubo, furto e homicídio. Foi aberto inquérito policial sobre o caso que tramita na Delegacia de Tailândia.