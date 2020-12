Jovem de 19 anos é preso por tráfico de drogas e delata fornecedor

Vanderson Kersch Albuquerque, de 19 anos de idade, foi encontrado nas ruas de Parauapebas, no sudeste do Pará, com 7,5 gramas de crack e 73 comprimidos de LSD, por volta das 21h quinta-feira (3). O LSD é uma das mais potentes substâncias alucinógenas conhecidas.

O suspeito trafegava de moto em alta velocidade pelo bairro Primavera, quando foi abordado por policiais militares e na revista pessoal foram encontradas as drogas.

Ele teria confessado que vende entorpecentes e ainda disse que o fornecedor das substâncias ilícitas morava na rua Amazonas, no mesmo bairro, no entanto, no endereço informado nada foi encontrado.

Vanderson Kersch Albuquerque deve responder por tráfico de drogas e encaminhado para a Cadeia Pública.