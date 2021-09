Jovem de 18 anos é preso em flagrante tentando abusar sexualmente do irmão de 5 anos em Belterra

Um jovem de 18 anos foi preso na última segunda-feira,27, na comunidade de Porto Novo, em Belterra, no oeste do Pará, flagrado tentando abusar sexualmente do irmão de cinco anos. O jovem foi detido e deve responder pelo crime de estupro de vulnerável, segundo informações do G1 Santarém.

Foi o pai do menino que denunciou o caso às autoridades. Em depoimento à Polícia Civil, o homem disse que quando chegou em casa, o menino estava nu, de bruços na cama e o jovem estava sem as calças, tentando fazer a penetração. Nesse momento, o homem segurou o enteado e acionou o 35º Batalhão da Polícia Militar.(BPM).

A criança foi encaminhada para exame sexológico e foi solicitada também a escuta especializada. Em contato com o Grupo Liberal, o Conselho Tutelar de Belterra informou que foi acionado para acompanhar o pai e a criança até Santarém, e informou que está acompanhando o caso e dando o suporte necessário à família.

Segundo a Polícia Militar, o rapaz suspeito de abuso já cometeu outros crime, tendo sido detido por roubo e sido internado na Fundação de Atendimento Socioeducativo do Pará (Fasepa).

Em depoimento, o jovem teria dito ao delegado que estava dormindo e a criança teria chegado pelada e passado a mão nas partes íntimas dele. Depois ele teria pego o menino para se afastar, momento em que o padrasto chegou e supôs que ele tivesse abusando do irmão, mas que nada disso aconteceu.