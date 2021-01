Jovem de 18 anos é assassinada no bairro do Barreiro

No início da tarde deste domingo (3), por volta das 13h, Chayane Amorim de Oliveira, de 18 anos, foi assassinada com três tiros na passagem Santana, no bairro do Barreiro, em Belém. Ela estava indo para casa para terminar de preparar um almoço quando foi surpreendida por dois homens armados que desceram de um carro e a balearam na perna. Apesar de tentar correr, Chayane acabou se desequilibrando e caindo no chão. Neste momento, os homens, até o momento não identificados, dispararam mais dois tiros no corpo da jovem.

Segundo uma prima que estava no local, Chayane havia retornado para casa há aproximadamente duas semanas. Ela cumpria pena por roubo e ainda portava uma tornozoleira eletrônica, já que estava nas ruas por conta do indulto de Natal . Para a prima, que preferiu não se identificar, não havia motivo aparente para o assassinato. "Ela estava bem, sossegada, tentando se recuperar. Quase não estava saindo de casa esses tempos", contou a prima. Os pais de Chayane estavam muito abalados e optaram por não irem ao local do crime.

Cerca de 100 pessoas se aglomeraram na passagem Santana enquanto o corpo da vítima estava estendido no chão. Para uma vizinha, Chayane era uma moça tranquila. "Era quieta, na dela, não mexia com ninguém. Claro que ela teve os problemas dela, mas isso não dá direito de tirar a vida de ninguém. Mais uma alma preciosa para o reino de Deus", contou a vizinha, triste com a situação. O 1º Batalhão de Polícia Militar esteve no local assim como Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, que realizou o levantamento inicial do local. O corpo foi removido e encaminhado para a perícia no Instituto Médico Legal. A Redação Integrada de O Liberal segue apurando novas informações.