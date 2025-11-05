Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Jornalista paraense é espancada por ex-namorado lutador; MP denuncia por tentativa de feminicídio

Anderson Navarro foi denunciado após invadir o apartamento da ex-namorada e agredi-la com socos, chutes e ameaças de morte

O Liberal
fonte

“Tu vai ficar igual à mulher do elevador”: MP denuncia lutador por tentativa de feminicídio em Belém (Arquivo Pessoal)

O Ministério Público do Estado do Pará (MPPA) denunciou o lutador de jiu-jítsu Anderson Navarro por tentativa de feminicídio qualificado por motivo fútil contra uma jornalista paraense, sua ex-namorada. De acordo com a denúncia, o crime ocorreu no dia 28 de agosto, em Belém, após o acusado invadir o apartamento da vítima e agredi-la violentamente.

A denúncia relata que Anderson iniciou uma sequência de agressões físicas com socos, chutes e mordidas, utilizando um travesseiro para abafar os golpes e impedir que a vítima pedisse socorro. Em determinado momento, o agressor colocou uma faca no pescoço da mulher, afirmando que a mataria caso ela procurasse a polícia.

VEJA MAIS

image Adolescente de 13 anos é vítima de feminicídio e morre baleada na cabeça
Menina estava na casa de um rapaz de 20 ano, quando foi atingida por tiro. O suspeito foi preso e as investigações continuam

image Belém: médico é preso suspeito de agredir namorada e arrastá-la com carro por mais de um quarteirão
Segundo a denúncia, as agressões físicas começaram após o casal ter descido do veículo durante uma discussão

Na noite do crime, por volta das 22h30, o denunciado invadiu o condomínio da vítima, aproveitando o momento em que um carro entrava pelo portão da garagem. Em seguida, arrombou a porta do apartamento com uma empunhadura de ferro e surpreendeu a jornalista dentro de casa.

Segundo a denúncia do MP, o relacionamento entre o acusado e a jornalista durou cerca de um ano, marcado por "comportamento controlador, ciúmes excessivos e atitudes possessivas". Durante o ataque, o lutador teria proferindo ameaças do tipo: “Tu vai ficar igual àquela mulher do caso do rapaz do elevador!”, em referência à mulher que foi brutalmente com mais de 60 socos pelo namorado.

“Ele colocava a faca no meu pescoço e perguntava se eu queria morrer rápido ou devagar. Colocava o travesseiro no meu rosto e me enchia de socos. Eu falava chorando: ‘Tá doendo, por favor, para’. E ele respondia: ‘Imagine quando eu te der o soco sem esse travesseiro’”, relatou a jornalista à Redação Integrada de O Liberal.

image Anderson Navarro, 25 anos. (Reprodução/Instagram)

A vítima também afirmou que o agressor espirrou perfume em seus olhos para causar dor e cegueira momentânea, e a forçou a preparar uma mochila, dizendo que a levaria à força para outro local, o que, segundo o MP, demonstra intenção de prosseguir com o ataque até consumar o homicídio.

A jornalista conseguiu escapar ao correr para o apartamento de uma vizinha, onde foi acolhida por outras mulheres do prédio. Populares tentaram conter o agressor, que acabou fugindo antes da chegada da polícia.

“Eu sentia a morte naquela noite, literalmente. Estava sendo sufocada, com uma faca na garganta”, disse a vítima.

Um laudo de exame de corpo de delito confirmou diversas lesões, incluindo equimoses, escoriações e ferimentos hiperemiados, compatíveis com as agressões relatadas.

Ameaças e perseguição

Mesmo após o ataque, a vítima afirmou que continuou sendo perseguida virtualmente pelo ex-companheiro. Em mensagens enviadas após o crime, ele pedia para conversar e tentava se justificar.

“Ele dizia que tudo tinha sido um mal-entendido, que um colega tinha tentado forjar ele. Quando eu disse que estava na delegacia, ele começou a mandar várias fotos nossas, tentando me manipular”, contou.

Com base nas provas reunidas, o Ministério Público do Pará ofereceu denúncia à Justiça, apontando que o crime se enquadra como tentativa de feminicídio qualificado, uma vez que foi praticado por motivo fútil e com uso de recurso que dificultou a defesa da vítima. O caso segue sob investigação.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

tentativa de feminicídio

belém

agressão

Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

AGRESSÃO

Jornalista paraense é espancada por ex-namorado lutador; MP denuncia por tentativa de feminicídio

Anderson Navarro foi denunciado após invadir o apartamento da ex-namorada e agredi-la com socos, chutes e ameaças de morte

05.11.25 19h59

INVESTIGAÇÃO

Polícia Civil investiga golpe aplicado contra idosos por suposta funcionária do INSS em Belém

O caso é investigado pela Seccional da Marambaia, informou a PC, que também está ouvindo testemunhas para tentar identificar a suspeita

05.11.25 19h57

SEGURANÇA

PF impede mais de 30 tentativas de sobrevoo irregular de drones em áreas sensíveis da COP30

PF detectou e neutralizou 31 voos irregulares de drones em áreas estratégicas de Belém durante ações de segurança para a COP30

05.11.25 19h04

POLÍCIA

Iate encalha e ameaça afundar no rio Tapajós em Santarém

Embarcação de três andares, nominada Igaraporanga, natural de Manaus, começou a virar na manhã desta quarta-feira (04).

05.11.25 18h56

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

INVESTIGAÇÃO

Caso Paulo Guilherme: antes de concluir laudo, Polícia Científica solicita exames complementares

A criança de seis anos foi encontrada morta dentro de uma mala no bairro da Marambaia, em Belém

05.11.25 13h22

POLÍCIA

PC deflagra operação que apura briga entre torcidas organizadas em Belém

A segunda fase da operação "Filhos da Ira" cumpriu quatro mandados de busca e apreensão. Na primeira fase, sete pessoas foram presas

05.11.25 13h34

POLÍCIA

Movimentos sociais repudiam morte de quebradeiras de coco em Novo Repartimento

Os grupos também pediram respostas das autoridades e que os suspeitos sejam encontrados e punidos

05.11.25 14h47

POLÍCIA

Suspeito de balear vigilante da UFPA morre em confronto com a polícia em Belém

O homem teria reagido a uma abordagem da Polícia Militar, quando foi baleado e não resistiu

04.11.25 23h30

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda