Jogo do Tigre: Influencer Lucas Lobo é solto e irá responder em liberdade

Na tarde desta quinta-feira (11) o influenciador digital Lucas Tavares Lobo, mais conhecido como Lucas Lobo, um dos investigados na Operação Truque de Mestre, da Polícia Civil, foi liberado e saiu da prisão. Segundo o advogado do investigado, Eduardo Monteiro, o influenciador teve o relaxamento da prisão temporária concedido pela Justiça.

Lucas Lobo era considerado foragido desde o dia 18 de dezembro de 2023, quando as incursões policiais tiveram início e culminaram com a prisão de outros influencers. Na noite de terça-feira (9), ele se apresentou espontaneamente na Seccional Urbana do Comércio. Hoje, após dois dias preso, o investigado teve o pedido de liberdade provisória aceito e o relaxamento da prisão temporária concedido pela Justiça.

“O Lucas teve a prisão dele relaxada. Ele pode usar as redes, mas não pode fazer postagem sobre o Jogo do Tigre ou qualquer outra plataforma do tipo”, informou o advogado Eduardo Monteiro, em entrevista à redação Integrada de O Liberal.