​Jogador de futebol é morto durante abordagem policial em Marapanim

O jogador de futebol Cleber Nonato Monteiro de Melo, de 20 anos, foi morto a tiros em uma abordagem policial, no município de Marapanim, região nordeste do Estado. O caso ocorreu no dia 1º deste mês. Segundo a família do atleta, ele foi assassinado por homens da Rondas Ostensivas Táticas Motorizadas (Rotam), depois de participar de uma partida de futebol. O rapaz estava a cem metros de sua residência. Um dos PMs envolvidos na ação já foi identificado.

O assassinato de Cleber gerou revolta entre familiares e amigos, que fizeram protesto durante o enterro do jovem. “Na última quarta-feira, aconteceu uma ação da polícia em Marapanim. Umas oito horas da noite, meu filho estava jogando futebol numa arena. E, quando terminou o jogo, ele foi embora para casa de moto com outro colega. Nessa ida deles, eles foram abordados e atirados. Deram um tiro no peito do meu filho”, afirmou o pai do jogador, Edson Nonato.

Por nota, a Polícia Militar informou que recebeu denúncia de porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas, no município de Marapanim. “Durante as diligências, a PM flagrou dois homens em uma motocicleta com a placa coberta. A equipe deu ordem de parada, mas a dupla não obedeceu e realizou disparos contra os agentes, que reagiram”, disse a PM.

A instituição afirmou, ainda, que um dos suspeitos foi atingido e, em seguida, conduzido para uma unidade de saúde, mas não resistiu aos ferimentos. “Nesta ocorrência a PM apreendeu uma quantidade de entorpecente e uma arma de fogo”, finaliza o comunicado.

“A polícia está alegando que meu filho estava armado e reagiu. O meu filho nunca usou arma. Ele é de uma família de bem”, defendeu Edson Nonato. A família de Cleber denunciou o caso à Promotoria de Justiça Militar, para que os fatos sejam apurados. “O pai da vítima esteve prestando esclarecimentos em meu gabinete e já foi determinada a instauração de Inquérito Policial Militar para apurar este fato”, garantiu o promotor de Justiça Militar Armando Brasil.​ Segundo o promotor, um dos policiais já foi identificado.​

Atleta tinha futuro promissor no futebol

A família de Cleber disse que o jovem já havia disputado duas temporadas do campeonato paraense pelo São Francisco de Santarém, nas categorias Sub-17 e Sub-20. O atleta fazia planos de jogar no sul do país.