Jimmy Ogro, chef e empresário, é assaltado no Rio: 'levaram pelo menos R$ 40 mil em equipamentos'

O chef Jimmy Ogro, expert em carnes, apresentador, empresário e dono de restaurantes, usou as redes sociais para contar que foi assaltado no início da madrugada desta sexta-feira (18), no Rio de Janeiro. Ele disse que precisou cancelar a participação no Viva La Carne Festival, que acontece neste sábado (19) em Fortaleza, Ceará, para resolver a situação.

Ogro conta que quatro bandidos armados renderam o carro em que ele estava com a esposa, a assessora de imprensa e o fotógrafo. Eles voltavam de uma diária de gravação para divulgação do bar que será inaugurado.

"Infelizmente a violência chegou mais perto do que a gente sempre acredita que vai acontecer com a gente. Quatro bandidos armados desceram e levaram meu carro com tudo. Levaram uma grana de coisa, de equipamento, lente. Levaram, pelo menos, R$ 40 a R$ 50 mil reais de coisas, notebook, luz. Não tenho acesso a nada meu, banco, nada", relata ele na gravação.

Além disso, Jimmy afirmou que, apesar de estarem abalados, todos estão bem. Ele também disse que passou a madrugada inteira na delegacia para registrar o caso.

Câmeras de segurança da região flagraram o momento em que os assaltantes fecharam o carro em que eles estavam. Eles são rendidos e têm os telefones roubados. A ação durou poucos minutos.