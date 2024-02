Irmãos sofrem tentativa de homicídio em Marabá

Os irmãos Kaelson Martins da Silva e Gerriel Martins da Silva sofreram uma tentativa de homicídio na última sexta-feira (23), em Marabá, no sudeste do Pará. De acordo com informações da polícia, eles estariam usando entorpecentes na casa de uma terceira pessoa quando foram baleados.

O estado de saúde das vítimas não foi divulgado, mas ambos foram socorridos e levados para o Hospital Municipal de Marabá (HMM).

A dupla estava em uma residência na rua Fortunato Simplício Costa, Núcleo Cidade Nova, quando tudo ocorreu. De acordo com relatos, um homem chegou até o local a pé e acertou os irmãos com vários disparos de arma de fogo.

O caso registra mais um final de semana violento em Marabá e deve ser investigado pela Polícia Civil.