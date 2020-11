Irmãos são mortos a tiros na própria casa em Marabá, no sudeste paraense

Dois irmãos foram mortos a tiros na casa onde viviam no município de Marabá, no sudeste paraense. O crime ocorreu na Rua 8, no Bairro Nossa Senhora Aparecida, conhecido popularmente como "Invasão da Coca". O crime ocorreu na noite desta segunda-feira (17), por volta das 23h, nas proximidades de uma das últimas casas da rua que dá acesso a um conhecido balneário da localidade, comumente chamado de Pedral, às margens do Rio Tocantins.

Joas Caldas Roldao, de 19 anos e seu irmão, de 17 anos, não resistiram aos ferimentos e morreram no local. Os criminosos fugiram após o crime. Os disparos atingiram cabeças e troncos dos irmãos. Até o momento, a motivação do crime é desconhecida.

Ao portal Correio de Carajás, de Marabá, o delegado Vinicius Cardoso das Neves, diretor da 21ª Seccional Urbana de Polícia Civil, relatou que testemunhas indicaram que a casa foi invadida por homens armados, que não foram reconhecidos. "A Polícia Civil está trabalhando com afinco neste caso e temos prazo de 30 dias para apresentar os resultados dessa investigação", concluiu o delegado.

Os cadáveres foram removidos pelo Instituto Médico Legal (IML) e encaminhados para o exame de necropsia.