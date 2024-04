Irmãos são encontrados mortos em chácara em Canaã dos Carajás

Os irmãos Antônio Guilherme Alves Barros e Jailson Alves Barros foram encontrados mortos em uma casa na zona rural do município de Canaã dos Carajás, no sudeste paraense, na madrugada desta quarta-feira (3).

De acordo com relatos dos familiares das vítimas à polícia, os irmãos haviam saído na terça-feira (2) para trabalhar em uma chácara no assentamento Eduardo Galino, onde iriam capinar e botar veneno no terreno. No entanto, estranhando a demora dos dois, que não costumavam ficar muito tempo longe de casa sem dar notícias, os familiares decidiram investigar o sumiço.

Por volta da meia-noite, os parentes chegaram ao local onde os irmãos deveriam estar trabalhando e se depararam com os corpos. Os jovens estavam caídos dentro da casa utilizada como ponto de apoio da chácara, ambos com marcas de tiros na região da cabeça. Não há informações sobre quem teria contratado os rapazes para trabalhar na chácara. A polícia também não confirmou se algum responsável pelo local foi encontrado por lá no momento da ocorrência.

Na chácara, as polícias Civil e Científica deram início aos procedimentos de praxe, incluindo o levantamento das informações iniciais sobre o ocorrido e a remoção dos corpos para o Instituto Médico Legal (IML).

Até o momento, a autoria do duplo homicídio permanece desconhecida, assim como a motivação para as mortes. As investigações estão em andamento para que sejam esclarecidos os detalhes do crime.