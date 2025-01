Irmãos adolescentes são apreendidos por ato infracional análogo a homicídio em Monte Alegre

Um homem identificado apenas como Jairo foi morto a facadas no bairro Cidade Alta, em Monte Alegre, oeste do Pará, na manhã desta segunda-feira (27). Segundo a polícia, um adolescente de 14 anos e a irmã dele foram apreendidos como principais suspeitos do caso, que foi registrado como um ato infracional análogo a homicídio.

De acordo com a PM, o adolescente confessou participação no caso, alegando que a motivação estaria relacionada à venda de um celular. O jovem afirmou que Jairo teria vendido um aparelho para sua irmã, mas posteriormente levado o item de volta. Ainda segundo o relato, a irmã teria entregue a faca e incentivado o irmão a cometer o ato infracional.

A polícia foi acionada por volta das 8h40 e, ao chegar ao local, iniciou buscas com base em informações fornecidas por testemunhas. Relatos indicaram que o adolescente foi visto com uma faca em mãos entrando em um beco que dá acesso à rua dos Gurupatubas.

A partir dessas informações, a guarnição do 18º Batalhão localizou o suspeito no bairro Curaxi II. A arma do crime foi encontrada posteriormente no bairro Curitanfã. Após a apreensão, o adolescente relatou à polícia que recebeu carona de um amigo até a rua próxima à casa da vítima e que contou com o auxílio​ de outro colega para fugir após o fato.

Os envolvidos – o adolescente, sua irmã e outros jovens que teriam prestado ajuda – foram encaminhados à delegacia de Monte Alegre para os procedimentos legais. A Polícia Civil confirmou à reportagem do Grupo Liberal a apreensão dos adolescentes e informou ainda que investiga o caso sob sigilo. “A Polícia Civil informa que dois adolescentes foram apreendidos por ato infracional análogo a homicídio. O caso é investigado sob sigilo pela delegacia de Monte Alegre”, comunicou a instituição.