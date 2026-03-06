Investigados por envolvimento em ataques de torcidas organizadas são presos no Pará

A Polícia Civil do Pará realizou, na manhã desta sexta-feira (6), a operação “Jogo Limpo”, para cumprir mandados de prisão temporária e de busca e apreensão contra suspeitos de envolvimento em ataques de torcidas organizadas.

Coordenada pela Delegacia de Proteção ao Torcedor e Grandes Eventos (DPTGE), a ação busca reprimir e desarticular grupos responsáveis por confrontos violentos, além de evitar novos episódios de agressões entre torcedores. A iniciativa também pretende garantir a ordem pública e reforçar a segurança durante eventos esportivos.

Até o momento, seis pessoas foram presas. Durante as diligências, os policiais também apreenderam celulares e diversos objetos ligados a torcidas organizadas.