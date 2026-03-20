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Polícia

Investigado por estelionato contra pessoa vulnerável é alvo de mandado em Belém

A investigação indica que o suspeito beneficiou-se com transferências que chegaram a ultrapassar R$ 16 mil em um único mês

O Liberal
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Investigado por estelionato contra pessoa vulnerável é alvo de mandado em Belém. (Foto: Polícia Civil)

Um mandado de busca e apreensão domiciliar foi cumprido em Belém e teve como alvo um homem investigado por estelionato contra pessoa em condição de vulnerabilidade. A ação da Polícia Civil ocorreu na quinta-feira (19), por meio da Delegacia de Proteção à Pessoa com Deficiência (DPPcD), durante a operação “Preço do Encanto”.

De acordo com a investigação, a vítima seria um homem com deficiência intelectual, que estaria sendo explorado financeiramente pelo investigado, com quem mantém um relacionamento. As apurações policiais ainda indicam que o suspeito beneficiou-se com transferências que chegaram a ultrapassar R$ 16 mil em um único mês.

Segundo a PC, a denúncia aponta um padrão de exploração financeira no qual o investigado condiciona a continuidade da relação a repasses financeiros, realizando contatos frequentes e exigências constantes de envio de valores. A dinâmica teria resultado no endividamento da vítima e comprometimento de sua estabilidade econômica.

Diante dos elementos colhidos, foi requerida a expedição de mandado de busca e apreensão, medida devidamente deferida pelo Poder Judiciário, com o objetivo de coletar dispositivos eletrônicos, documentos e demais elementos probatórios capazes de esclarecer o caso.

O mandado foi regularmente cumprido, sendo os materiais arrecadados encaminhados para análise pericial, que contribuirá para a continuidade das investigações.

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