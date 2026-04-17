Intervenção policial termina com dois mortos e apreensão de 35 kg de oxi em Almeirim

Dois homens morreram após uma troca de tiros com a Polícia Militar na manhã desta sexta-feira (17), no município de Almeirim, no oeste do Pará. Durante a ação, cerca de 35 quilos de oxi foram apreendidos.

Segundo informações da polícia, a ocorrência foi registrada por volta das 9h, nas proximidades da comunidade de Caridade, durante patrulhamento fluvial realizado no âmbito da operação “Escudo Feminino”. A equipe navegava pela região com o objetivo de cumprir fiscalizações relacionadas a medidas protetivas de mulheres em situação de violência.

Ainda de acordo com os relatos policiais, os agentes identificaram uma lancha com características suspeitas, coberta por lonas escuras. Ao perceberem a aproximação da guarnição, os ocupantes da embarcação teriam efetuado disparos contra os policiais e tentado fugir.

Houve a troca de tiros e dois dos suspeitos foram atingidos. Um terceiro homem que também estava na lancha conseguiu escapar ao pular no rio e nadar até uma área de mata.

Os policiais retornaram à base para acionar socorro. O Corpo de Bombeiros foi chamado para prestar atendimento, mas os dois baleados não resistiram aos ferimentos.

Na embarcação, os agentes encontraram aproximadamente 35 quilos de oxi, distribuídos em tabletes, além de oito galões de combustível. A lancha utilizada pelos suspeitos também foi apreendida. Todo o material foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil do município, onde o caso foi registrado e segue sob investigação.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.