Influenciadora paraense denuncia ex-marido e familiares dele por agressões e ameaças de morte

A influenciadora Sthefany Monteiro, 30 anos, denunciou o ex-marido, Márcio Lima, e a família dele por ameaças de morte que vem sofrendo. Ela esteve casada com o empresário por 10 anos. Márcio é dono de dois motéis no Pará.

O casal tem um filho autista de 5 anos e está separado desde agosto, época que, conforme dito por Sthefany ao UOL, as ameaças começaram. Ela se mudou com a criança, na última quinta-feira (20), para um apartamento que comprou junto com Márcio.

Neste mesmo dia, o ex-companheiro, junto com outros familiares dele, foram até o imóvel tentando invadir a residência e expulsá-la. “Ele (Márcio) e a família vieram para a porta do condomínio fazer um escândalo. Me xingaram de tudo. Queriam entrar para me tirar pelos cabelos”, disse Sthefany.

Em entrevista dada ao UOL, a vítima contou que foi agredida verbalmente e fisicamente por Márcio e familiares dele outras vezes. Segundo a influencer, a irmã de Márcio, uma engenheira ambiental, também teria a agredido. Em fevereiro deste ano, ela foi agredida e solicitou medida protetiva e um pedido de prisão preventiva contra o suspeito. Para comprovar as agressões que diz ter sofrido pelas mãos de Márcio, a mulher publicou uma foto antiga, onde aparece com os olhos roxos e machucados e lábios inchados.

A Justiça havia determinado que Márcio fosse proibido de se aproximar e manter contato com a ex-esposa e familiares dela, além de não frequentar a casa da vítima. No entanto, ela alega que Márcio teria quebrado a medida após ligar para os familiares dela dizendo que iria entregar o corpo de Sthefany em um saco preto para eles.

A redação integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil para saber mais detalhes das medidas que deverão ser tomadas contra Márcio. A reportagem também tenta contato com o empresário.