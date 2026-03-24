‘Índio’ é morto a facadas em rua de Castanhal

Um homem identificado até o momento somente pelo apelido de “Índio” foi encontrado morto na manhã desta terça-feira (24) em Castanhal, no nordeste do Pará. A vítima estava caída em frente a uma residência na Rua João Henrique de Carvalho, na área que fica entre os bairros Saudade e Pantanal. Ele apresentava perfurações compatíveis com facadas pelo corpo. Em nota, a Polícia Civil informou que o caso é investigado sob sigilo pela Delegacia de Castanhal.

A Polícia Militar foi acionada por volta de 6h30 após a informação sobre a presença de um corpo no local e, ao chegar ao endereço, constatou o óbito da vítima. Durante a análise preliminar, os agentes identificaram diversas perfurações no corpo, possivelmente provocadas por golpes de arma branca. De acordo com as primeiras informações, havia pelo menos quatro ferimentos em regiões como peito, costas e ombro.

Moradores relataram que “Índio” era conhecido na região e costumava ser visto com frequência nas proximidades. Não há informações oficiais sobre quem poderia ter cometido o crime. A área foi isolada para a preservação do local do homicídio, e os órgãos competentes foram acionados para os procedimentos legais. Equipes do Instituto Médico Legal (IML) realizaram a perícia e a remoção do corpo para exame cadavérico. A Polícia Civil investiga o caso para esclarecer as circunstâncias do crime e identificar os responsáveis.