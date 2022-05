Indígenas Kayapó afirmam que renderam 9 garimpeiros e falam em risco de 'derramamento de sangue'

Indígenas Kayapó afirmaram que renderam um grupo de garimpeiros na localidade como forma de forçar a desativação de um garimpo ilegal, conhecido como Pista Nova, que está em atividade dentro da Terra Indígenaa Baú, no sudoeste paraense. Há nove garimpeiros detidos, segundo as lideranças indígenas. No comunicado, eles falaram que um "derramamento de sangue pode acontecer a qualquer momento".



Os Kayapós pedem a presença da Polícia Federal para que seja feita a retirada dos garimpeiros. Por meio de nota, a PF informou que vai ainda confirmar as informações antes de iniciar uma operação na localidade.



Para o Ministério Público Federal (MPF), há risco de conflito entre os próprios indígenas, pois há grupos que apoiam o garimpo e grupos contrários à exploração ilegal.



Em nota, o MPF informou que está atento à situação na Terra Indígena Baú. Além da PF, a Polícia Civil do Pará também acompanha o conflito.



O Governo do Pará, por meio da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), informou "que mesmo sendo de responsabilidade da Polícia Federal, por se tratar de área da União e conflito envolvendo comunidade indígena, foi solicitado apoio e a Polícia Civil está atuando dentro das atribuições que cabem ao Estado".