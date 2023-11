Indígenas interditam a BR-222, em Marabá, para cobrar a construção de escola

Para reivindicar a construção de uma escola, indígenas da etnia Gavião interditam, desde as primeiras horas desta segunda-feira (20), a rodovia BR-222, provocando um engarrafamento gigantesco de veiculos, na altura do município de Marabá, no sudeste do Pará. As lideranças do bloqueio informaram que cerca de 120 crianças em idade escolar estudam de maneira improvisada em barracos de madeira, com cobertura de palha.

De acordo com os indígenas, eles pedem desde 2015 a construção de um espaço adequado para as aulas. Na atual situação, em períodos chuvosos, as aulas são interrompidas por semanas, por conta das goteiras.

Os manifestantes relataram que já houve ocorrência de incêndio na estrutura improvisada, o que representa sérios riscos às crianças e professores, que atuam por meio de contratos da Secretaria de Estado de Educação (Seduc).

Em andamento

A manifestação dos indígenas prossegue na tarde desta segunda-feira (20). Somente passam pelo local do protesto veículos com pessoas idosas e ambulâncias. Dez carros com esse perfil são liberados a cada 20 minutos. A espera de alguns motoristas para cruzar o trecho da manifestação já dura cerca de quatro horas no congestionamento.

Os manifestantes informaram que pretendem seguir com o protesto até que representantes da Seduc ou da Secretaria de Obras do Governo compareçam ao local para tratarem da reivindicação apresentada pelas lideranças.

A Reportagem Integrada do Grupo Liberal entrou em contato com a Seduc e aguarda por uma posição da Secretaria acerca do assunto.