Indígena suspeita de usar gasolina para matar o companheiro queimado é presa em Ananindeua

A indígena Anay Juruna Jacinto da Silva foi presa na última sexta-feira (11), em Ananindeua, pelo crime de homicídio qualificado por motivo fútil, que teve como vítima o companheiro dela, Joarlison da Costa Pantoja. O crime ocorreu no dia 16 de julho passado, na Aldeia Miratu, no município de Vitória do Xingu, sudoeste paraense. Segundo a polícia, Anay ateou fogo em seu companheiro dentro da casa onde os dois moravam. A indígena também se feriu durante a ação e, atualmente, encontra-se internada no Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE), em Ananindeua, onde recebeu voz de prisão.

Para executar o crime, ela teria usado gasolina. As investigações policiais apontam que a indígena já tinha expulsado o homem de casa, possivelmente motivada por ciúmes dele.

No dia do crime, Joarlison saiu​ correndo com o corpo em chamas, rolando no chão pedindo ajuda. Ele foi socorrido para o Hospital Geral de Altamira e, em seguida, transferido ao Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência. O homem permaneceu internado até o dia 31 de julho, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

O mandado de prisão temporária expedido contra Anay foi cumprido por agentes da Unidade Integrada Propaz Icuí-Guajará, após pedido da Superintendência Regional do Xingu. Agora, a suspeita permanece em unidade hospitalar, sob custódia da Secretaria de Administração Penitenciária (Seap).