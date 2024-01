Incêndio no Hotel Sagres: Quarto fica totalmente carbonizado

Um quarto no oitavo andar do Hotel Sagres, localizado no bairro de São Brás, em Belém, ficou completamente carbonizado após um incêndio registrado por volta das 16h desta quinta-feira, 25. Informações do Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA) dão conta de que as chamas começaram na cama do quarto. O hóspede, Kedmo Edson Ximenes, de 36 anos, morreu ao cair da janela do quarto em chamas.

Em imagens do interior do quarto do hotel, é possível ver que a cama do cômodo ficou totalmente queimada. Manchas causadas pelo fogo e pela fumaça se espalharam pelas paredes e teto. O quarto possui uma janela de vidro, que aparece rachada e trincada em várias partes. A janela foi o local onde o hóspede foi visto pendurado, mas acabou morrendo ao cair.

Informações apuradas pela redação integrada de O Liberal exlpicam que uma pessoa da brigada de incêndio do próprio hotel chegou para apagar o fogo utilizando um extintor. Essa pessoa teria chegado a ver o hóspede pendurado na janela. Durante o uso do equipamento anti chamas, muita fumaça teria levantado. Quando o fogo foi controlado, a pessoa na janela já não era mais visível.

O tente coronel Souto do CBMPA comenta que a ação da vítima de se pendurar na janela deve ter acontecido devido à alta temperatura do quarto. E conta, ainda, que o fogo não chegou a se espalhar para nenhum outro cômodo devido às ações de isolamento feitas nos primeiros instantes.