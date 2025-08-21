Incêndio em área de mata provoca fumaça e assusta motoristas em rodovia de Salinópolis

Um incêndio foi registrado na tarde desta quinta-feira (21) em uma área de mata localizada no quilômetro 60 da rodovia PA-124 em Salinópolis, no nordeste paraense. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram uma grande quantidade de fumaça invadindo a pista e deixando motoristas em alerta ao atravessar o perímetro.

As imagens também registram o fogo intenso se alastrando rapidamente pela área de mata. Até o momento, as causas do incêndio são desconhecidas.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para conter as chamas. A reportagem do Grupo Liberal entrou em contato com a corporação em busca de mais detalhes sobre a ocorrência e aguarda retorno. (Com informações do portal Conexão Salinas).