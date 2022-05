Incêndio é registrado em porto de São Sebastião da Boa Vista, no Marajó

Um incêndio foi registrado na orla do município de São Sebastião da Boa Vista, na ilha do Marajó. A informação foi divulgada, nesta segunda-feira (23), pelos portais de notícias daquela região. Ainda segundo essas publicações, não houve vítimas e, sim, danos materiais.

De acordo com o portal Notícia Marajó, o incêndio de grandes proporções atingiu um posto de combustíveis, o que foi registrado em vídeos que circularam nas redes sociais. Moradores e servidores da Prefeitura apagaram as chamas. O portal informou ainda que, como não há unidade do Corpo de Bombeiros Militar na cidade, a Prefeitura forneceu, além dos servidores, um motor-bomba que ajudou no combate ao fogo.

Ainda conforme a Prefeitura, o trabalho ágil e o equipamento de bombeamento da água ajudaram a evitar que as chamas chegassem até o tanque de combustível e causasse uma explosão, que atingiria a orla da cidade. O trabalho também evitou que as chamas se espalhassem para outros imóveis de madeira. Em nota, o Corpo de Bombeiros Militar do Pará e Coordenadoria Estadual de Defesa Civil informaram "que não foram acionados para esta ocorrência".