Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Incêndio destrói residência e deixa moradora ferida em Santarém

O caso ocorreu na manhã desta quarta-feira (29), no bairro da Matinha

O Liberal
fonte

Incêndio destrói residência e deixa moradora ferida em Santarém. (Foto: Redes Sociais)

Um incêndio destruiu uma casa na manhã desta quarta-feira (29) no bairro da Matinha, em Santarém, no oeste do Pará. Moradores da rua Caranã, onde o sinistro foi registrado, relataram que as chamas começaram por volta das 9h e se alastraram rapidamente, atingindo todos os cômodos do imóvel. Uma mulher ficou ferida.

De acordo com informações de testemunhas, os vizinhos foram os primeiros a perceber o fogo e tentaram contê-lo utilizando baldes de água, enquanto acionaram o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar. As equipes chegaram em seguida e conseguiram impedir que o incêndio atingisse outras casas próximas. Além disso, as equipes militares também auxiliaram no resgate dos moradores que estavam dentro da residência.

Durante o incêndio, a filha do proprietário estava dormindo no local e acabou sofrendo queimaduras. Conforme informado pelas equipes policiais, a jovem teve lesões no braço esquerdo e no pé direito. Ela foi atendida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada ao Hospital Municipal Dr. Alberto Tolentino Sotelo.

Em comunicado oficial à imprensa, a Prefeitura de Santarém informou que a paciente deu entrada na unidade hospitalar com queimaduras de primeiro e segundo graus e que seu estado de saúde é considerado clínico estável.

Segundo a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros, a principal hipótese é de que o incêndio tenha sido provocado por um curto-circuito na rede elétrica. Durante a vistoria no local, foram encontrados botijões e radiadores em um dos cômodos. O fogo comprometeu boa parte da estrutura da casa, provocando o desabamento parcial do teto. Apesar dos prejuízos, as residências vizinhas tiveram danos menores e os moradores foram retirados do local em segurança. As autoridades continuam investigando as causas exatas do incêndio.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

incêndio em residência
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

INCÊNDIO

Incêndio destrói residência e deixa moradora ferida em Santarém

O caso ocorreu na manhã desta quarta-feira (29), no bairro da Matinha

29.10.25 18h42

DETIDO

Suspeito de tentar estuprar criança de quatro anos é detido em Novo Progresso

O caso ocorreu na terça-feira (28), no bairro Santa Luzia

29.10.25 18h24

ACIDENTE

Jovem morre após moto colidir com placa de sinalização em Canaã dos Carajás

O caso foi registrado na noite de terça-feira (28), no bairro Novo Paraíso

29.10.25 17h19

Operação no Rio de Janeiro

Quem é a 'Japinha do CV', morta com tiro de fuzil no rosto, em megaoperação da polícia no Rio

Conhecida como “musa do crime”, Penélope era considerada uma das principais combatentes da facção e morreu durante megaoperação no Rio

29.10.25 17h06

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Ao menos 15 paraenses estão entre os mortos na megaoperação no Rio de Janeiro; saiba quem são

Cerca de 32 mandados judiciais cumpridos na operação foram resultado de investigações conduzidas pela Polícia Civil do Pará contra 'alvos paraenses'

29.10.25 11h34

Operação no Rio de Janeiro

Quem é a 'Japinha do CV', morta com tiro de fuzil no rosto, em megaoperação da polícia no Rio

Conhecida como “musa do crime”, Penélope era considerada uma das principais combatentes da facção e morreu durante megaoperação no Rio

29.10.25 17h06

POLÍCIA

Mãe fala sobre desespero após filho ser encontrado morto dentro de mala em Belém

O corpo do menino foi encontrado em frente ao Cemitério São Jorge, no bairro Marambaia; acusado foi espancado por populares

27.10.25 21h50

POLÍCIA

Homem é morto com tiros no rosto por motociclista na Praça do Relógio, em Belém

Testemunhas relataram à Polícia Civil que a vítima trabalhava no local quando um homem, que estava vestido com blusa de mototáxi e conduzia uma motocicleta Honda Bros vermelha, se aproximou e efetuou disparos contra a vítima

29.10.25 8h25

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda