Incêndio destrói residência e deixa moradora ferida em Santarém

Um incêndio destruiu uma casa na manhã desta quarta-feira (29) no bairro da Matinha, em Santarém, no oeste do Pará. Moradores da rua Caranã, onde o sinistro foi registrado, relataram que as chamas começaram por volta das 9h e se alastraram rapidamente, atingindo todos os cômodos do imóvel. Uma mulher ficou ferida.

De acordo com informações de testemunhas, os vizinhos foram os primeiros a perceber o fogo e tentaram contê-lo utilizando baldes de água, enquanto acionaram o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar. As equipes chegaram em seguida e conseguiram impedir que o incêndio atingisse outras casas próximas. Além disso, as equipes militares também auxiliaram no resgate dos moradores que estavam dentro da residência.

Durante o incêndio, a filha do proprietário estava dormindo no local e acabou sofrendo queimaduras. Conforme informado pelas equipes policiais, a jovem teve lesões no braço esquerdo e no pé direito. Ela foi atendida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada ao Hospital Municipal Dr. Alberto Tolentino Sotelo.

Em comunicado oficial à imprensa, a Prefeitura de Santarém informou que a paciente deu entrada na unidade hospitalar com queimaduras de primeiro e segundo graus e que seu estado de saúde é considerado clínico estável.

Segundo a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros, a principal hipótese é de que o incêndio tenha sido provocado por um curto-circuito na rede elétrica. Durante a vistoria no local, foram encontrados botijões e radiadores em um dos cômodos. O fogo comprometeu boa parte da estrutura da casa, provocando o desabamento parcial do teto. Apesar dos prejuízos, as residências vizinhas tiveram danos menores e os moradores foram retirados do local em segurança. As autoridades continuam investigando as causas exatas do incêndio.