Incêndio destrói quatro lojas na feira do Aurá; ninguém ficou ferido

Chamas causaram destruição na feira do Aurá, em Ananindeua, nesta noite de segunda-feira (28). O fogo começou em uma das lojas e tomou, em seguida, outras três.

De acordo com o aspirante da Polícia Militar Cláudio Lisboa, do 31º Batalhão Militar, os estabelecimentos tiveram prejuízo total. As lojas eram de variedades, materiais importados e de caramelos, confecções e ficavam muito próximas à Unidade de Saúde do Aurá, que segundo os moradores, ainda será inaugurada.

A grande preocupação do Corpo de Bombeiros foi evitar que o fogo atingisse o prédio da Unidade de Saúde. Os militares conseguiram conter as chamas antes que o pior acontecesse.

De acordo com o capitão do Corpo de Bombeiros, Wallace Ferreira, a corporação foi acionada entre 20h30 e 21 horas e deu uma resposta rápida.

O oficial liderava quatro viaturas da corporação e um efetivo de brigadistas que controlaram o fogo logo que chegaram.

Segundo o capitão, as quatro lojas destruídas pelo fogo vendem materiais importados, bombons, todos considerados “carga de incêndio", ressaltou o militar.

Todos os estabelecimentos comerciais destruídos pelo fogo estavam fechados. No momento do incêndio, não havia fluxo de pessoas nas lojas, uma das quais colada na Unidade de Saúde do Aurá.

"É precoce afirmar qualquer causa do incêndio nesta hora”, disse o capitão Wallace Ferreira, que completou:”Já temos o direcionamento do ponto focal do início do incêndio, mas é prematuro, muito precoce afirmar se foi uma descarga elétrica ou descarga atmosférica; ainda não conseguimos precisar isso.

Ele informou que, dentro da Unidade de Saúde, há muito material de obras e um forte cheiro de tinta. “Provavelmente, o prédio ainda deve ser inaugurado. A gente está fazendo o rescaldo, devemos demorar algum tempo aqui, vamos ouvir os proprietários, estamos buscando todos os possíveis indícios para constatar a causa do incêndio”, informou o oficial bombeiro.