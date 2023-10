Incêndio destrói kitnet e atinge parcialmente outro imóvel do bairro Curuçambá

Um incêndio, registrado nesta segunda-feira (16), no bairro do Curuçambá, em Ananindeua, Região Metropolitana de Belém, destruiu um completamente um kit e trouxe danos parciais a outro imóvel. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA), ninguém ficou ferido.

Até o momento, não se sabe o que ocasionou o fogo, extinto pelos bombeiros. Por nota, o CBMPA confirmou o caso à redação integrada de O Liberal. “O Corpo de Bombeiros Militar do Pará informa que atuou na extinção das chamas de dois imóveis. Uma kitnet teve perda total e outra parcial. Ninguém ficou ferido”, comunicou.

A redação integrada de O Liberal procurou a Polícia Civil para saber se houve algum registro do caso e aguarda retorno.