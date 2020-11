Incêndio destrói casa em Trairão, e família pede ajuda

A casa de madeira pegou fogo no domingo de eleições (15) quando a família estava para a sede do município de Trairão, no sudoeste do Pará. Até agora não se sabe ao certo o que provocou o acidente, no entanto, o dono do imóvel, Samuel Silva de Moraes relatou que deixou um fogareiro aceso nos fundos do quintal. A família produzia queijo artesanal e o fogareiro era usado para fazer o alimento. Eles pedem ajuda.

A residência era ocupada por Samul Moraes, esposa e duas filhas. Eles só souberam do acontecido quando retornaram para o imóvel na tarde desta segunda-feira (16). A cena era desoladora. No lugar da pequena residência só havia cinzas e alguns pertences, como móveis e utensílios domésticos, destruídos pelo fogo.

O dono da casa pede ajuda e quem tiver interesse em ajudar pode entrar em contato diretamente com Samuel Moraes, no número (93) 99141-4788.