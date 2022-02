Incêndio consome restaurante na avenida João Paulo II, em Belém; vídeo e fotos

Um incêndio consome uma churrascaria, na manhã deste sábado (26), na divisa entre os bairros do Curió-Utinga e do Marco, em Belém. As chamas tiveram início pouco antes das 9h no prédio Skina Gril, na avenida João Paulo II, entre a avenida Dr. Freitas e a travessa Pirajá. Segundo apontam populares, o fogo começou na chaminé do local que vende frango assado e rapidamente se propagou pelo forro de PVC, se alastrando pelo interior do estabelecimento.

Os funcionários do Skina Gril já haviam começado a trabalhar, e se espantaram com o incêndio. Populares especulam que a causa tenha sido excesso de gordura na chaminé e demais instalações internas. O prédio fica ao lado de uma barbearia (que estava aberta, mas acabou fechando às pressas) e um edifício residencial. Não houve vítimas. O fogo, no entanto, segue destruindo o Skina Gril.

Churrascaria é consumida pelas chamas em Belém Thiago Gomes/ O Liberal Thiago Gomes/ O Liberal Thiago Gomes/ O Liberal Thiago Gomes/ O Liberal Thiago Gomes/ O Liberal Thiago Gomes/ O Liberal Thiago Gomes/ O Liberal Thiago Gomes/ O Liberal Thiago Gomes/ O Liberal Fabyo Cruz/ O Liberal

Equipes do Corpo de Bombeiros estão no local para conter as chamas. A Polícia Militar também acompanha a ação. O trânsito está interditado na avenida João Paulo II, no sentido Belém-Ananindeua.

Mais duas viaturas chegaram ao local. Agora são três carros pipas dos bombeiros.

A reportagem de O Liberal apura mais informações. Acompanhe.