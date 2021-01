Incêndio atinge pizzaria na Cidade Nova, em Ananindeua

Um incêndio de média proporção atingiu uma pizzaria localizada na rodovia Mário Covas, no município de Ananindeua, região metropolitana de Belém, no final da noite do último sábado, 9, e assustou quem passava pela localidade. De acordo com os bombeiros que atenderam a ocorrência, um cliente que estava no local inalou muita fumaça e foi encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Cidade Nova. O estado de saúde dele não foi informado. Além do cliente, ninguém mais se feriu no incêndio.

O estabelecimento de dois andares foi parcialmente consumido pelas chamas.

O Corpo de Bombeiros Militar do Pará e a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil informaram que era por volta de 22h15 quando foram acionados para atender a ocorrência. Após conseguirem controlar as chamas, foi feita a manobra de rescaldo e resfriamento do local para evitar novos focos de incêndio. Foi solicitada também a perícia e levantamento das informações que vão apontar as causas do sinistro que no momento da ocorrência não puderam ser descobertas.