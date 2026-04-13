Incêndio atinge loja de veículos e destrói carros em Ananindeua

Um incêndio atingiu uma loja de venda de carros novos e seminovos, localizada no cruzamento da rodovia Mário Covas com a Rua da Providência, no bairro do Coqueiro, em Ananindeua. O caso foi registrado na madrugada desta segunda-feira (13).

De acordo com as informações policiais, as chamas teriam iniciado por volta das 4h. Equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Pará estiveram no local após o acionamento de testemunhas. “O CBM informa que controlou o incêndio em uma loja de vendas de carros, onde 13 veículos foram atingidos. Não houve vítimas”, detalhou.

Ainda segundo os bombeiros, a perícia foi acionada para avaliar as causas do incêndio. Oficialmente não há detalhes sobre o que ocorreu no local. No entanto, testemunhas relataram que um grupo de pessoas teria invadido o estabelecimento e ateado fogo nos veículos. No entanto, essa informação somente será esclarecida após as investigações a respeito do incêndio. O caso será investigado pelas autoridades policiais, que deverão apurar se o incêndio foi criminoso ou acidental.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.