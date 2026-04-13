Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Incêndio atinge loja de veículos e destrói carros em Ananindeua

O caso foi registrado na madrugada desta segunda-feira (13), no bairro do Coqueiro

O Liberal

Um incêndio atingiu uma loja de venda de carros novos e seminovos, localizada no cruzamento da rodovia Mário Covas com a Rua da Providência, no bairro do Coqueiro, em Ananindeua. O caso foi registrado na madrugada desta segunda-feira (13).

De acordo com as informações policiais, as chamas teriam iniciado por volta das 4h. Equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Pará estiveram no local após o acionamento de testemunhas. “O CBM informa que controlou o incêndio em uma loja de vendas de carros, onde 13 veículos foram atingidos. Não houve vítimas”, detalhou.

Ainda segundo os bombeiros, a perícia foi acionada para avaliar as causas do incêndio. Oficialmente não há detalhes sobre o que ocorreu no local. No entanto, testemunhas relataram que um grupo de pessoas teria invadido o estabelecimento e ateado fogo nos veículos. No entanto, essa informação somente será esclarecida após as investigações a respeito do incêndio. O caso será investigado pelas autoridades policiais, que deverão apurar se o incêndio foi criminoso ou acidental.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

incêndio em ananindeua
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

HOMICÍDIO

Jovem é morto a facadas em Breu Branco dias após deixar presídio

O caso foi registrado na tarde de segunda-feira (13)

14.04.26 12h30

REPÚDIO

Defensoria Pública manifesta repúdio à agressão contra homem em situação de rua em Belém

O órgão classificou a conduta como marcada por “crueldade, desumanização e absoluto desprezo à dignidade humana."

14.04.26 12h12

INVESTIGAÇÃO

Corpo de mulher é encontrado carbonizado em terreno baldio de Jacundá

O caso ocorreu na manhã desta terça-feira (14)

14.04.26 11h24

HOMICÍDIO

Segurança é encontrado morto com sinais de tortura em Bragança

A vítima, que trabalhava como segurança particular, estava desaparecida desde a tarde de segunda-feira (13)

14.04.26 11h03

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

INVESTIGAÇÃO

Suspeito de gravar agressão contra homem em situação de rua presta depoimento em Belém

O advogado do suspeito já está na unidade policial e conversa com o delegado

14.04.26 9h53

PRESA

Suspeita de roubar duas turistas em Belém é presa após identificação por videomonitoramento

O assalto ocorreu na avenida Boulevard Castilhos França, nas proximidades da Praça dos Estivadores

14.04.26 7h32

POLÍCIA

Veja tudo o que se sabe sobre o caso de agressão com arma de choque em Belém

Caso envolvendo estudante e homem em situação de rua gerou revolta, investigação policial e reação de autoridades; confira os desdobramentos do caso

13.04.26 23h23

POLÍCIA

Novos vídeos de alunos envolvidos em agressão com taser passam a circular nas redes sociais em Belém

Nas imagens, eles aplicam choques entre si em tom de suposta brincadeira

13.04.26 22h55

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda