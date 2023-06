Incêndio atinge loja de eletrodomésticos e drogaria em Manaus; vídeo

Um incêndio atingiu na madrugada desta segunda-feira (12) uma loja de eletrodomésticos e uma drogaria, localizadas no bairro Colônia Terra, em Manaus (AM). De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), não houve feridos no acidente e a suspeita é de que as chamas tenham sido provocadas por um curto-circuito dentro da loja.

Segundo o comandante geral do CBMAM, 32 bombeiros atuaram na ação de combate às chamas e fizeram a retirada dos móveis e eletrodomésticos da loja, para evitar que o fogo se propagasse.

“A preocupação maior era que as chamas atingissem materiais da loja como, por exemplo, colchões que tem rapidamente podem queimar. Por isso, enquanto parte dos nossos bombeiros atuava na utilização de mangueiras de combate a incêndio, outros atuavam na retirada dos equipamentos de dentro da loja”, explica o profissional.

Em nota, a loja afirmou que os danos foram apenas materiais e que ajudará nas investigações para apurar a causa do incêndio. "O corpo de bombeiros foi acionado e o incêndio foi controlado. A seguradora foi acionada e estará à frente da reconstrução da loja para que em breve volte a funcionar para a população."

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)