Incêndio atinge loja de colchões em Castanhal neste sábado (01/02)

Um incêndio atingiu uma loja de colchões no município de Castanhal, no nordeste do Pará, neste sábado (1º). O estabelecimento fica localizado na rua Barão do Rio Branco, no centro da cidade.

As primeiras informações indicam que o fogo começou pelo depósito de colchões, que estava cheio de material, o que permitiu que as chamas se alastrassem rapidamente. Acionado, o Corpo de Bombeiro chegou rapidamente ao local. O fogo destruiu o depósito. Mas a ação dos bombeiros impediu que as chamas atingissem o restante da loja e, também, os estabelecimentos comerciais que ficam ao lado.