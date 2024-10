Incêndio atinge lanchonete e assusta moradores do bairro Nazaré

Um princípio de incêndio atingiu, na noite desta segunda-feira (28), um estabelecimento comercial especializado em salgados fritos, localizado na avenida Governador José Malcher, entre a avenida Generalíssimo Deodoro e a travessa Almirante Wandenkolk, em Belém.

O Corpo de Bombeiros informou que as primeiras perícias apontam para um problema na parte elétrica da cozinha como provável causa do incidente, que chegou a afetar o teto do local. Colunas de fumaça foram vistas saindo do estabelecimento, gerando preocupação entre moradores e pedestres.

A equipe dos Bombeiros foi acionada rapidamente e conseguiu evitar que o fogo se espalhasse para outras áreas do comércio. O tenente Rodrigo Goes, do Corpo de Bombeiros, declarou que o incêndio foi controlado a tempo.

“Foi um princípio de incêndio, ao que tudo indica, na parte elétrica da cozinha, mas chegamos a tempo e conseguimos controlar toda a situação. Fizemos acesso pelo lado, porque era melhor tendo em vista que as chamas estavam também na parte de cima do telhado.”

Segundo Goes, os danos no interior do estabelecimento foram limitados. “Dentro do estabelecimento não está inutilizado, foi apenas um princípio, o Corpo de Bombeiros chegou rápido e impediu que o prejuízo fosse maior”, disse.

Um funcionário do local informou não saber a origem exata das chamas. Após o controle do incêndio, a equipe dos Bombeiros deu início a uma verificação de possíveis focos remanescentes.