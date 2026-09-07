Incêndio atinge área de mata perto do Residencial Canaã, em Paragominas

Um incêndio de grande proporção consome uma área de mata nas proximidades do Residencial Canaã, no município de Paragominas, região sudeste paraense. Nas redes sociais, há dezenas de comentários lamentando o ocorrido. O Corpo de Bombeiros foi acionado por moradores e atua no combate às chamas. Não há informações sobre vítimas.

Moradores afirmaram que o fogo começou no final da tarde desta segunda-feira (7). O tempo seco facilita a propagação de incêndio em áreas de mata, mas o fogo não é provocado pelo clima seco, mas por ações humanas.

Nos relatos feitos nas redes sociais em Paragominas, moradores lamentam o ocorrido e comentam também que com o mato seco e a força do vento espalham o fogo rapidamente em áreas de vegetação, e é o que ocorre, segundo eles, nesse setor do condomínio Canaã, formando uma extensa linha de chamas e muita fumaça.

As pessoas também se queixam da falta de cuidado de algumas pessoas e dizem que quem mais sofre nessas horas, são crianças e idosos que têm problemas respiratórios.

Até o fechamento deste texto, a informação é de que agentes do Corpo de Bombeiros seguem trabalhando para impedir que as chamas avancem em direção às áreas próximas às residências. Não há informações sobre pessoas feridas ou imóveis atingidos. As causas do incêndio ainda não foram esclarecidas.