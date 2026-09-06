Tragédia em Capanema: família morre presa em prédio de loja durante incêndio

Quatro pessoas da mesma família morreram durante um incêndio que atingiu uma loja e uma residência anexa, na noite de sábado (5), em Capanema, no nordeste do Pará. As vítimas foram identificadas como o proprietário do estabelecimento, José Ribeiro Soares, de 48 anos; a namorada dele, Dieli Damasceno, de 35 anos; e os filhos, Maria Valentina, de 8 anos, e José Pietro, de 10 anos. O imóvel fica na entrada do bairro São José e abriga a Loja do Soares no pavimento inferior. Um agravante nesse caso é que Dieli Damasceno estaria grávida.

As vítimas estavam no segundo andar da edificação quando as chamas e a fumaça avançaram pelo imóvel. Durante o incêndio, José, Dieli e as duas crianças apareceram em uma janela para pedir ajuda. Moradores que estavam nas proximidades tentaram encontrar uma maneira de retirar a família do local.

Algumas pessoas utilizaram escadas para tentar alcançar as vítimas, mas a intensidade das chamas e a grande quantidade de fumaça impediram o acesso ao segundo andar. Durante as tentativas de resgate, moradores chegaram a desmaiar devido à inalação de fumaça e ao forte calor provocado pelo incêndio.

Equipes do 19º Grupamento do Corpo de Bombeiros Militar foram acionadas e trabalharam durante a madrugada para combater as chamas. O objetivo também foi evitar que o fogo se espalhasse para outros imóveis próximos.

O Corpo de Bombeiros informou que o incêndio foi controlado e entrou na fase de rescaldo. A perícia foi solicitada para auxiliar na investigação das circunstâncias da ocorrência.

Investigação

A Polícia Civil informou que o caso foi registrado na Delegacia de Capanema. Segundo a corporação, quatro pessoas morreram no incêndio, sendo dois adultos e duas crianças. Perícias foram solicitadas para auxiliar na completa elucidação dos fatos.

A causa do incêndio ainda não foi divulgada e deverá ser investigada pelos órgãos de segurança.

Governadora lamenta mortes

A governadora do Pará, Hana Ghasan, manifestou pesar pelas mortes neste domingo (6), por meio das redes sociais. Ela afirmou que acompanhou a situação desde os primeiros momentos e destacou a atuação do Corpo de Bombeiros.

“Uma notícia muito triste em Capanema nesse domingo. Quatro pessoas da mesma família perderam a vida em um grave incêndio. Acompanhei a situação desde os primeiros momentos. Nosso Corpo de Bombeiros atuou no local e o Governo do Estado está dando todo o suporte necessário. Aos familiares e amigos das vítimas, meu abraço, minha solidariedade e minhas orações”, declarou.