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Polícia

Acidente na rotatória da Rua da Marinha deixa 2 jovens mortos em Belém

Fato ocorreu na madrugada deste domingo (6), quando as vítimas saíram de uma casa noturna, de acordo com as primeiras informações sobre o caso

O Liberal

Duas pessoas morreram na madrugada deste domingo (6) após um grave acidente de trânsito na rotatória da Rua da Marinha, no bairro da Marambaia, em Belém. As vítimas foram identificadas como Jorge Lucas de Oliveira e Cristiano Alberto Freire da Silva.

O acidente ocorreu por volta das 4h30, no trecho entre as avenidas Rodolfo Chermont e Centenário. Segundo as primeiras informações, os jovens estavam em um carro de passeio que seguia pela Rua da Marinha quando o condutor perdeu o controle da direção. O veículo atingiu o meio-fio e uma mureta e, com o impacto, capotou na pista.

De acordo com a Polícia Civil, o condutor e um passageiro foram lançados contra o painel do carro. Os dois não resistiram aos ferimentos e morreram ainda no local.

As primeiras informações apontam que os dois jovens haviam acabado de sair de uma casa noturna localizada no bairro da Marambaia. A dinâmica do acidente, no entanto, ainda deverá ser esclarecida pelas investigações e pelos exames periciais.

Após o acidente, equipes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Pará foram acionadas e estiveram no local. Peritos da Polícia Científica do Pará também realizaram os procedimentos necessários em ocorrências de trânsito com vítimas fatais.

A Polícia Civil informou que a Seccional da Marambaia instaurou um inquérito policial para apurar o caso. Segundo a PC, perícias foram solicitadas para auxiliar na investigação e esclarecer as circunstâncias do acidente.

Em nota, a Polícia Científica informou que “os corpos das vítimas, identificadas como Jorge Lucas de Oliveira e Cristiano Alberto Freire da Silva, foram periciados e liberados para os familiares neste domingo (06)”.

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