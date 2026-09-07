Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
O Liberal — 80 anos
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal — 80 anos
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Corpos de família morta em incêndio em Capanema serão identificados por exame de DNA

Polícia Científica coletou material dos corpos, que estavam carbonizados; familiares forneceram DNA nesta segunda-feira (7)

O Liberal
fonte

Tragédia com família morta em incêndio em Capanema ganha repercussão nacional. (Redes sociais)

Os corpos das quatro pessoas da mesma família que morreram durante um incêndio em Capanema, no nordeste do Pará, serão submetidos a exame de DNA para confirmação da identidade. A informação foi divulgada nesta segunda-feira (7) pela Polícia Científica do Pará, que realizou a perícia nos corpos das vítimas e informou que, devido ao estado de carbonização, foi necessário coletar material para a realização do exame genético.

De acordo com a Polícia Científica, os familiares das vítimas compareceram no final da tarde desta segunda-feira (7) para a coleta do material genético que será utilizado na comparação com as amostras obtidas dos corpos. A liberação das vítimas às famílias ocorrerá somente após a confirmação dos exames.

As quatro pessoas morreram durante um incêndio de grandes proporções na noite de sábado (5), em Capanema. As vítimas são José Ribeiro Soares, de 48 anos, proprietário da Loja do Soares; Dieli Damasceno, de 35 anos; e as crianças Maria Valentina, de 8 anos, e José Pietro, de 10 anos. Dieli, namorada de José, estava grávida.

VEJA MAIS

image Tragédia em Capanema: família morre presa em prédio de loja durante incêndio
Quatro pessoas (um homem, uma mulher, uma menina e um menino) morreram, e o fato chocou moradores do município no nordeste do Pará

image Veja quem são as vítimas do incêndio em Capanema
Um homem, uma mulher e duas crianças morreram nos altos do prédio de uma loja, por não conseguirem sair a tempo das chamas tomarem conta do local na noite de sábado (5)

O incêndio atingiu a loja de peças e acessórios para veículos, localizada na parte da frente do imóvel, na entrada do bairro São José. O fogo começou no estabelecimento e se alastrou para o restante da edificação, alcançando a residência da família, no segundo andar.

A loja armazenava grande quantidade de pneus e outros materiais. Uma das suspeitas levantadas durante a apuração é de que o fogo tenha começado após um curto-circuito, mas a hipótese ainda não foi confirmada oficialmente.

Família ficou presa no segundo andar

Com a propagação das chamas e da fumaça, José, Dieli e as duas crianças ficaram presos no segundo andar. Os quatro chegaram a aparecer em uma janela para pedir ajuda.

Moradores tentaram realizar o resgate e utilizaram escadas para tentar alcançar a família, mas a intensidade do fogo e a grande quantidade de fumaça impediram o acesso ao pavimento superior. Algumas pessoas que participaram das tentativas de salvamento chegaram a desmaiar devido à fumaça e ao forte calor.

Equipes do 19º Grupamento do Corpo de Bombeiros Militar trabalharam durante a madrugada de domingo (6) para controlar as chamas e evitar que o fogo atingisse imóveis próximos. Após o combate, os bombeiros permaneceram na área realizando o rescaldo.

A estrutura do prédio ficou comprometida e uma retroescavadeira foi utilizada para demolir parte do imóvel, devido ao risco de desabamento.

Laudo sobre as causas do incêndio

Além dos exames nos corpos, a Polícia Científica também realizou a perícia no local para investigar as circunstâncias do incêndio.

O órgão informou anteriormente que o laudo sobre as causas do fogo tem prazo de 10 dias úteis para ser emitido, podendo ser prorrogado devido à complexidade do caso.

A perícia deverá apontar onde e como o incêndio começou, além de analisar a dinâmica de propagação das chamas. A suspeita de curto-circuito na loja ainda depende da conclusão dos trabalhos periciais.

A Polícia Civil registrou o caso na Delegacia de Capanema e acompanha a investigação.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

incêndio em capanema, vítimas

família morre durante incêndio em capanema

incêndio em Capanema
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

PRESO

Homem é preso após perseguir esposa e filho de 4 anos com faca em Portel

O caso foi registrado na tarde de segunda-feira (7)

08.09.26 13h09

NAUFRÁGIO DONA LOURDES

Quatro anos após naufrágio da Dona Lourdes II, famílias das vítimas fazem ato por justiça em Belém

A mobilização ocorreu na escadinha da Estação das Docas

08.09.26 12h49

PRESOS

Assalto com refém termina com três suspeitos presos em joalheria de Santarém

Seis pessoas, incluindo uma mulher grávida, foram mantidas sob ameaças de armas de fogo

08.09.26 12h27

INVESTIGAÇÃO

Vídeo mostra homem sendo empurrado em rio antes de desaparecer e ser encontrado morto, em Bragança

As imagens passaram a circular nas redes sociais desde a segunda-feira (7)

08.09.26 11h26

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

FURTO

Dupla finge ser cliente e furta televisão de lavanderia em Ananindeua

O crime teria ocorrido na noite de segunda-feira (7)

08.09.26 10h13

INVESTIGAÇÃO

Vídeo mostra homem sendo empurrado em rio antes de desaparecer e ser encontrado morto, em Bragança

As imagens passaram a circular nas redes sociais desde a segunda-feira (7)

08.09.26 11h26

Incêndio em Capanema

Corpos de família morta em incêndio em Capanema serão identificados por exame de DNA

Polícia Científica coletou material dos corpos, que estavam carbonizados; familiares forneceram DNA nesta segunda-feira (7)

07.09.26 20h09

HOMICÍDIO

Mulher trans morre após ser esfaqueada próximo à Praça da República, em Belém

O crime ocorreu na noite de domingo (6)

07.09.26 10h10

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda